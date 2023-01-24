Ağrı’da 1’i Afgan 3 kişinin ölümüne soruşturma (2)- Yeniden

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Sayın yazı işleri müdürlerine,

‘Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü’ başlıklı haberimizi, yeni bilgiler üzerine düzenleyip, tekrar veriyoruz.

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Ramazan DEMİR/ ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyündeki evde, 1’i Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Eleşkirt’in Değirmenoluğu köyünde, Gökser ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Silah seslerinin duyulması üzerine 3 çocuk sahibi İlhami ve Şirvan Gökser’in evine giden köylüler, bahçede 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla bölgeye kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Gökser çifti ile Afanistan uyruklu çoban olduğu belirtilen kişinin cansız bedenleri, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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