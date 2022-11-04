Ağır okul çantaları bel ve omuz ağrılarına neden olabilir 

- Reklam -

Çocuğun vücut ağırlığından yüzde 10-15 daha ağır olan bir okul çantası taşımasının bel, omuz ve ellerde ağrıya yol açtığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, alınan önlemlere rağmen uzun süreli sırt ve boyun ağrısı çeken çocuklar için mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğine işaret etti.

Okul döneminde çocuklar çantalarında birçok eğitim materyalini taşımak zorunda kalıyor. Üstelik, okul sonrası spor etkinliği veya kursları var ise bu etkinliklere katılmak için kitap, spor malzemeleri, ayakkabı ve müzik aletleri çantalara girerek okul çantalarının ağırlığını daha da artmasına neden olabiliyor. Bu da bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Çocuklarda sırt ağrısının ağır okul çantalarıyla ilgiliyse göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, çantanın ağırlığının omurgada çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğine işaret etti.

“30 KİLOGRAM BİR ÇOCUĞUN TAŞIMASI GEREKEN AĞIRLIK EN FAZLA 5.5 KG. OLMALI”

Çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10-15’inden daha ağır olan bir okul çantası taşımasının bel, omuz ve ellerde ağrıya yol açtığının araştırmalarla da gösterildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Yani 30 kilogram bir çocuğun taşıması gereken maksimum çanta ağırlığı 5.5 kiloyu geçmemelidir. Ağır çanta kullanmaya bağlı olarak çocuklar bu ağırlıkları dengeleyebilmek için öne doğru eğiliyor ve bu durum sırtta kifoza ve bel bölgesinde de lordoz dediğimiz deformitelere neden olabiliyor. Yine ağır çantanın yaptığı baskıya bağlı omuzlarda ağrı ve askılarının sıkıştırmasına bağlı ellerde uyuşma görülebilir. Okul çantaların ağır olması sırt, boyun ve omuzda ağrıya, kronik yorgunluğa ve kas spazmlarına neden olabilir. Bu durumda çocuğun okula gitmek için isteksizliğe ve kronik ağrı çekmesine yol açabiliyor.”

İDEAL OKUL ÇANTASI NASIL OLMALI?

Çocuklarda okul çantası seçiminde marka ve şekilden çok işlevsel ve hafif olanları tercih etmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Meriç, ideal okul çantasının nasıl olması gerektiğini şöyle anlattı:

“Sırt çantası, çantanın toplam ağırlığına katkıda bulunmayacak şekilde olabildiğince hafif malzemeden yapılmalı ve kayışları kalın olmalı, kalın kısım omuza denk gelecek şekilde ayarlanabilmeli. Böylece omuza yüklenme desteklenir. Sırt çantasının bittiği yükseklik çocuğun belinin 10 santimetre altından geçmemeli. Çantasının kayışları eşit aralıklarla yerleşmeli ve iki omuzda eşit seviyede olmalı. Genellikle aileler çocukların ağır çanta taşımaması için tekerlekli çantalar tercih edebilmektedir ancak tekerlekli bir okul çantaları, tekerleği ve sapı olmayandan daha ağırdır. Çocuğun herhangi bir nedenle merdiven çıkması veya çantasını taşıması gerekmiyorsa, tekerlekli okul çantaları iyi seçim olabilir. Eğer çocuğun birkaç kat çıkması gereken bir durum söz konusu ile o zaman ekstra bir yük oluşturacağı için bu durumlarda tekerlekli bir çanta tercih edilmemeli.”

“ÇANTA TEK OMUZLA TAŞINMAMALI”

Okul çantalarını kullanırken çocukların yaptığı bir hatanın da tek omuzla çantayı taşımak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gökhan Meriç, “Çantanın tek omuzsa taşınması yüklenmenin bu bölgede daha fazla olmasına ve taşındığı tarafta daha fazla zorlanmaya neden olabilir. Bunu önlemek için çantaların her iki omuz askısı takılarak taşınması sağlanmalı. Ayrıca, çanta içinde bölmeler etkin bir şekilde kullanılmalı daha ağır olan kitap veya malzemeler sırta daha yakın bir şekilde çanta içine yerleştirilmeli böylece ağırlık dağıtılarak dengeli bir çanta oluşturulmuş olur. Çocuklar çantayı taşırken öne veya arkaya doğru eğilmeden çanta sırta olabildiğince yakın olmalı ve sırt düzgünlüğü korunmalı” diye konuştu.

Çocuklara servis veya otobüs bekleme gibi durumlarda çantayı çıkartarak beklemesi aileler tarafından öğretmenin de yarar sağlayacağına işaret eden Prof. Dr. Gökhan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kitapları günlük olarak düzenlemek, o gün kullanılmayacak kitapların çıkarılmasına ve çanta ağırlığının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ağır kitaplar çantanın sırta yakın bölümüne yerleştirilerek ağırlığın vücuda yakın taşınması sağlanabilir. Bu önlemlere rağmen devam eden çocuklarda görülen uzun süreli omuz sırt ve bel ağrısında mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.”