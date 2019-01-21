Dünya nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak doğal yöntemlerden uzaklaşılarak yapılan tarım ile kullanılan tohum ve ilaçların ağır metal zehirlenmesi riskini ortaya çıkardığını belirten Uzm. Dr. Semih Gökart, ağır metal zehirlenmesinin sinsice ilerlediğini söyledi.

Ağır metal zehirlenmesinin son senelerinde çabucak arttığına değinen Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği Aile doktoru Uzm. Dr. Semih Gökart, araştırmalara göre ABD nüfusunun ortalama yüzde 25’inde son 10 sene içinde ağır metallere bağlı sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

DNA HASARINA SEBEP OLABİLİYOR

Çocuk ve yaşlılarda tablonun daha çabuk ve ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Semih Gökart, “Bu maddeler, dokularda birikerek kronik hasarlara yol açabileceği gibi, akut zehirlenmelerden sorumlu olabilirler. DNA hasarına da sebep olabildikleri için kanseri de tetikleyebiliyor. Daha çok beyin ve böbreklerde birikmeye eğilimlidirler ve hücrelerin, organların, sistemlerin olağan görevini bozarak ağır hasarlara uğratabilirler” diye konuştu.

HASARLI MUTFAK MATERYALLERİ VE OYUNCAKLARA DİKKAT!

Dünya nüfus artış hızının denetim edilememesi, çabuk üretilen, uzun süre dayanan fakat saf yöntemlerden uzaklaşılan tarım, burada kullanılan tohumlar ve ilaçların yaygınlaşması ağır metal zehirlenmesindeki en önemli etkenlerin başında geldiğini ifade eden Dr. Semih Gökart, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sanayi kaynakları, çevre kirlenmesi, tarımda kullanılan ilaçlar, böcek öldürücüler, mutfak ürünleri, amalgam içeren dolgular, kozmetik ürünler, kirli sularda yaşayan deniz canlıları ağır metal zehirlenmelerinde en önemli kaynaklardır. Hava, çevre kirliliğinin gene kontrolsüz endüstrileşmeye paralel olarak artması, özellikle tarım havzalarında oluşturduğu hasarlar, bireysel kullanımlarda dikkatsizlik ve umursamazlıklar (teflon mutfak malzemeleri, çizilmiş, hasarlı mutfak malzemeleri, deterjanlar, kaynağı aşikar olmayan ürünler, oyuncaklarda kullanılan boyalar) bu sorunu oluşturan başlıca sebepleri arasında.”

HANGİ BELİRTİLER GÖZLENİYOR?

Ağır metal zehirlenmesinin baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları, hazımsızlık, kabızlık, solgunluk, kansızlık, koordinasyon bozukluğu, baş dönmesi gibi şikâyetlerle kendini gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Gökart, “Metal zehirlenmeleri çok kurnaz ve önemli bir durumdur. ancak ne yazık ki, bu emareler cemiyet tarafından yeterince tanınmıyor. konuyla alakalı cemiyet bilinci de yeni yeni gelişiyor. Karşılaşılan klinik durumlar ve hastalıklarda maalesef metal zehirlenmeleri hala akla son gelen sebeplerin arasında yer alıyor. ancak başta Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya gösterdiği duyarlılık ve tanı yöntemlerindeki gelişmelerden sonra ayırıcı teşhislerin daha net yapılır olması sağlanmaya başladı. Kanda ağır metal tespit edilmemesi onun olmadığı manasına gelmiyor. Vücudumuzun her hücresine yerleşebilen bu ağır metaller ancak bulundukları yerden mobilize edildiğinde yani bulundukları hücrelerin dışına taşındıklarında kanda görülecektir” ifadelerini kullandı.

TEDAVİDE EN ETKİLİ YÖNTEM ŞELASYON TEDAVİSİ

‘İşin en zor yanı tedavi protokolü oluşturmaktan geçiyor’ diyen Dr. Semih Gökart, tedavi yaklaşımıyla alakalı şunları anlattı:

“Metallerin uzaklaştırılmasını sağlayan gıda, destek ve vitaminlerden faydalanılabilir. ancak ağır metallerin pek bir için özel bir destek olmadan vücudun boşaltım sistemleri (böbrekler, karaciğer, bağırsaklar, akciğer ve deri) kanalıyla atılamaz. Tıp dünyasının yeni yeni geliştirdiği yöntemlerle (örneğin özel boyama) biriken metallerin yerini ve vasfını öğrenebiliyoruz. Bu birikmelerinde özellikle otonom sinir sistemi başta olmak suretiyle bütün organlarda sistemlerde hasar oluşturabileceğini biliyoruz. Buralara yerleşen ağır metallerin uzaklaştırılması için uygulanan en önemli yöntem ‘şelasyon detoksifikasyonudur’.”

“TEDAVİ SONRASI MİDYEDEN UZAK DURUN”

Tedavi sonrası beslenme amaçlı yapılan yanlışlara karşı bazı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Gökart, “Kozmetik ürünlerin içeriğine dikkat etmeliyiz. Dişteki amalgam dolguların çıkarılmasının özenle ve şuurla yapılması gerekmektedir. Kirli sulardaki deniz canlılarını özellikle dip balıklarını, midyeyi katiyen tüketmemeliyiz. Evimize gelen su kurşun borulardan ulaşıyorsa çabucak değiştirilmesini sağlamalıyız. Antiasitlerin bir kısmı gene risk taşıyan ürünlerdendir. Teflon tencere ve tencereler, hatta çizilmiş çelik (çelik diyoruz fakat esasen nikel var) tencereleri de kullanmamalıyız. İthal boyalı ucuz oyuncakları, imalat yeri aşikar olmayan boyaları, menşei aşikar olmayan seramik kâseleri, alüminyum folyoyu mutfakta (özellikle ısıtma amaçlı) kullanmamalıyız” dedi.

HANGİ METALLERİN, HANGİ ORGANLARI ETKİLİYOR?

Civa: Böbrek, karaciğer ve özellikle beyin işlevleri üstünde etkisini gösterir.

Kurşun: Sinir sistemine, kemik dokulara zararlıdır.

Alüminyum: Hafıza berbatlığından Alzheimer’e kadar sorunlara sebep olabilir.

Bakır: Demir, çinko gibi ihtiyacımız olan yararlı elementlerin dozunu azaltabilir.

Arsenik: Karaciğer, böbrek, solunum yolu sisteminde hasarlara yol açabilir.

Fluorid: Dişlerde lekeler, kemik zafiyetine yol açabilir.

Kadmiyum: Böbrek, sinir sistemi, solunum sistemi ile kemik dokularda hasar oluşturabilir, hipertansiyona da sebep olabilir.

Nikel: DNA hasarı, alerjik hassasiyette artış oluşturabilir.

Çinko: Kalsiyum, bakır, demir emilimi bozulabilir.

Mangan: Parkinson aynı nörolojik bulgulara sebebiyet verebilir.

Krom: GİS bozuklukları, karaciğer iltihaplanması, akciğer kanseri, alerjik hassasiyette artış görülebilir.