Avcılar’da bir evde baza içine saklanmış kadın cesedi bulundu.

Merkez Mahallesi’ndeki Tüloğlu Sokak’taki 6 numaralı binanın sakinleri, son günlerde hissettikleri ağır kokunun 2’nci kattaki daireden yayıldığını görünce kapıyı çaldı. Ancak, kimse açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler evi birkaç ay önce kiralayan emlak bürosundaki görevli ile bağlantı kurarak araştırmaya başladı. Savcılığa haber verilmesi sonrasında içeri giren Avcılar Emniyet Müdürlüğü emniyet Şube ekipleri, içeride muhteşem bir görüntü ile karşılaşmazken araştırma sonucu ağır kokunun bazadan geldiği anlaşıldı. Açılan bazada bir kadının çürümeye başlamış olan cesedi ile karşılaşıldı.

Evde kavga veya boğuşma izleri bulunmazken, olay yeri inceleme ekipleri gelerek evde parmak izi araştırması yaptı. Kadının cesedinde ilk tespitlerde herhangi kesici veya delici tabanca izine rastlanmadı. Kadının evde öldürülmüş olduğu veya cesedin diğer bir yerden buraya getirilerek saklandığı gibi olasılıklar da değerlendirilirken, cesedi çıkarabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verildi. Ekipler elektrikli testere ile bazayı keserek cesedi çıkardı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cesedi tabut içinde çıkartarak otopsi yapılmak suretiyle Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla alakalı başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, evi kiralayan kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.