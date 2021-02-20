Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesinde, bir ağılda çıkan yangında 120 küçükbaş öldü.

Yangın, Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyündeki Rıdvan Albayrak’a ait ağılda meydana geldi. Ağılda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Yangında 120 küçükbaşın öldüğü belirlendi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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