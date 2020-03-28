Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın COVİD-19 tanı kitlerini temin etmesine ilişkin Bakanı Fahrettin Koca’ya sorular yöneltti.

Yazılı soru önergesinde şöyle denildi:

Kamuoyunda hükümete yakınlığıyla tanınan İş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni olan Murat Sancak isimli vatandaş 100’den fazla Covid-19 tanı kiti temin etmiş ve bu kitleri denerken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştır. Paylaşılan görüntüler tanı kiti bulamadığı için hayatlarından endişe duyan binlerce vatandaşımız başta olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekmiştir.

Bu çerçeveden hareketle;

1- Murat Sancak’ın 97 Liraya satın aldığı COVİD-19 tanı kitleri hangi şirketten satın alınmıştır? Vatandaşların serbest piyasada bu tanı kitlerini 97 Lira karşılığında satın almaları mümkün müdür?

2- “Murat Sancak’ın söz konusu kitleri satın aldığını iddia ettiği CCA Sağlık Hizmetleri … San ve Tic. Ltd. Şirketi, bu kitleri hangi yollarla temin etmiştir? Söz konusu şirketin sahibi veya ortakları kimlerdir?

3- Söz konusu iddialarla ilgili Bakanlığınız tarafından başlatılmış olan bir soruşturma var mıdır? 4- Söz konusu firmanın elinde kaç adet COVİD-19 test kiti mevcuttur?

5- Binlerce vatandaşımız test yaptırmak için tanı kiti yetersizliğinden günlerce sıra beklerken Kitlerin serbest piyasada satışı hala serbest midir? Serbest ise Bakanlığınızın bu konuda bir tedbir almamasının sebebi nedir?

6- Hayati öneme sahip test kitlerini hunharca kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Murat Sancak isimli vatandaşla ilgili yasal bir işlem başlatılması hususunda Bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur?

7- Murat Sancak’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı faturayı CCA firması kabul etmemiş “Böyle bir fatura kesmedik.” diye beyan etmiştir. Bu durumda, eğer bu bir sahte faturaysa sahte fatura düzenleyen Murat Sancak hakkknda ne işlem yapılmıştır? Murat Sancak bu tanı kitlerini adı geçen firmadan satın almadıysa kitleri nasıl temin etmiştir?

8- Önerge tarihi itibariyle hangi şirketlerin elinde kaç adet COVİD-19 tanı kiti bulunmaktadır?

9- Bilimsel projeksiyonlara göre salgının ilerleyeceği de göz önünde bulundurulduğunda, bu tanı kitlerinin gelecekte karaborsaya düşmesini engellemek adına Bakanlığınız tarafından alınan tedbirler nelerdir?

10- Bakanlığınız tarafından satın alınan ve kamuoyunda “Hızlı sonuç veren tanı kitleri” olarak anılan bu kitlerin birim maliyeti ne kadardır?

11- Bakanlığınızın elinde bulunan toplam tanı kiti sayısı nedir? Bakanlığınız söz konusu firmadan daha önce COVİD-19 tanı kiti satın almış mıdır?