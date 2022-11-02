AĞBABA: ÜÇ HARFLİ MARKETLERE ÖĞRENCİLERİ UCUZ İŞ GÜCÜ OLARAK VERDİLER

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanlığı ile market zinciri A101 arasında imzalanan protokolü sert sözlerle eleştirdi.



Öğrencilerin A101’e ucuz iş gücü olarak verildiğini ifade eden Ağbaba, öğrencilerin haftanın 4 günü A101’de çalıştırılmasının çocuk işçiliğin meşrulaştırdığını ve konuyu Meclis gündemine taşıdığını belirtti.



A101 kâr etsin diye çocukları patronlara köle yapacaklar

Ağbaba’nın konuya ilişkin açıklamasında şunlar yer aldı:

Basında yer alan haberlere göre Millî Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezi (MESEM) programı kapsamında 6 Ekim 2022 tarihinde market zincirlerinden olan A101’le bir protokol imzalamış ve bu protokolde öğrencilerin haftanın dört günü A101’de çalışacakları belirtilmiştir. 18 yaş altındaki öğrencileri, çocukları işçi olarak A101’de çalıştıracaklar. Üç harflilerden A101’i neye göre hangi kritere göre belirledikleri bilinmiyor. Öğrenciler orada hangi “beceriyi” kazanacaklar, bilmiyoruz. Oradaki kişilerin pedagojik eğitimi var mı, yok. Çocuklar markette haftanın dört günü ne yapacaklar? Market zinciri kârına kâr katsın diye açık ve net köle gibi çalıştırılacaklar. Devlet eliyle çocuk işçiliği meşrulaştırıyorlar.

Emek düşmanı ve eğitim karşıtı bir düzen kurmuşlar

Öğrencilerin haftanın dört günü A101’de çalışacakları belirtiliyor. Okulda olması gereken öğrenciler üç harfli zincir markette işçilik yapacaklar. Üstelik ücretleri de işsizler için ayrılmış olan İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak, yani Fon bir kez daha patronlar için kullanılmış olacak. Çocuk işçiler, öğrenciler gitsin A101 için çalışsın, ücretlerini Fon karşılasın, A101 kazansın, patron kazansın. Böyle bir düzen olabilir mi? Bu protokolü nerden tutsanız elinizde kalıyor. Sorunun öğrenci ve çocuk yönünü mü eleştirelim, A101’i mi eleştirelim, MEB’i mi eleştirelim, Fon’un amaç dışı kullanılmasını mı eleştirelim, tümüyle emek düşmanı ve eğitim karşıtı bir düzen oluşturulmuş. Çocuk işçiliği bir de “mesleki beceri kazanma” sosuyla sunuyorlar. A101’deki çalışma saatleri, çalışma koşulları ortada. Orada insanlar 7/24 sömürülüyor. Çocukları patronların kölesi haline getirip neyin becerisini kazandırmayı düşünüyorlar. Bu protokol derhal geri çekilmelidir.

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