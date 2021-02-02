AĞBABA: GIDA KOMİTESİ BİRDEN UYANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışları hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümeti eleştiren Ağbaba; “7 yıldır ‘var olan’ Gıda Komitesi de birden uyandı.” ifadelerini kullandı.

Esma ALTIN/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gıda fiyatları üzerinden hükümeti eleştirdi. Tarım politikalarında yanlışlıklar yapıldığını savunan Ağbaba, erken uyarı sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Esnafın hedef tahtasına koyulmaması gerektiğini ifade etti.

GIDA KOMİSYONUNA DEĞİNDİ

Gıda Komisyonunun fiyatların yükselmesi ile ilgili açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ağbaba sözlerine şöyle devam etti; “Yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarının öncelikli mesele olarak gördüklerini açıkladılar. Fakat talimatsız kıpırdayamayan, adeta felç haline getirilmiş bakanlıklar, birden zombi gibi hareket etmeye başladı. 7 yıldır ‘var olan’ Gıda Komitesi de birden uyandı. Biz bu filmi izlemiştik.”

Tarım politikalarında hatalar yapıldığını savunan Ağbaba toplanan komitenin aldığı kararı değerlendirdi; “Gıda Komitesi; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde toplandı. Artan enflasyon, denetimsiz piyasa, ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle inim inim inleyen vatandaşa, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi)’nden Erken Uyarı Sistemi gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı.”

ERKEN UYARI SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Sistemin nasıl işleyeceği hakkında kafalarda soru işaretlerinin olduğunu iddia eden Ağbaba şunlara değindi; “Herkesin ‘sen anladın mı?’ diye birbirine sorduğu Erken Uyarı Sistemi ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları komiteye sunulmuştur. Kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir’ denildi. Uzun zamandır görevde olan Gıda Komitesi, pek çok örnek verilebilir ama dün ayçiçek yağı 25 TL iken bugün değişken olmakla beraber 75 TL’ye çıkmışken neredeydi? Tıpkı tanzim satış döneminde olduğu gibi PTT, ayçiçek yağı satışına başlamışken neredeydi? Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evden ayçiçek yağı hırsızlığı yapılırken neredeydi diye insan sormadan edemiyor. Ayrıca 7 yıldır tamamlayamadığınız şu altyapı çalışmalarınız ve kurumsal işbirliğiniz acaba ne zaman biter? Dağıtım tekellerine müdahale edilmeyen, denetlenmeyen, üreticinin korumasız bırakıldığı, tekelci yapıların cirit attığı bir piyasada ‘o erken uyarı sistemi’ çalışmaz.”

Türk-İş’in rakamlarına değinen Ağbaba şunlara dikkat çekti; “Erken Uyarı Sistemi, alarm olmadan önce size haber veren bir sistemdir. Bir alarm neden kurulur? Uyarmak, hatırlatmak, haber vermek için. Gıda fiyatlarının yükselmesinde alarm epeydir çalıyor zaten. Başka bir ifadeyle ‘erken uyarı’ sistemi biraz geç kalmadı mı? Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre, gıda temelli sepette Aralık ve Ocak ayı arasında bir ayda yüzde 2,5 artan fiyatları göz önüne aldığımızda iş işten geçtikten sonra kurulan alarmın hiçbir anlamı yok. 7 yıldır bu alarmı kuracağını söyleyen Gıda Komitesi, uyanmak için o alarmı kendisi için kurmalıdır.”

‘YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI GEREKİYOR’

Sadece kuru sabitlemek gibi çözümlerle soruna çözüm bulunamayacağını savunan Ağbaba sözlerine şöyle devam etti; “Kuru sabitlemek için kısa süreli bir çözüm olarak faiz artırmak, gıda gibi stratejik sektörlerin sorunlarını çözemez. Sadece üretici değil, tedarikçiye kadar uzanan ve nihai tüketici ile sonlanan bu zincirin tamamında yapısal değişikliklerin olması gerekiyor. Tarımda ürünün arzının artırılması, kuraklıkla mücadele, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin desteklenmesi, planlı tarımsal faaliyet, aracıların ortadan kaldırılması gibi gerçekçi politikaların konuşulmadığı bir toplantıdan çıkan ‘Erken Uyarı Sistemi’ gibi palyatif bir sistem çalışmaz. Çünkü bu sistemin enerjisi yok. Hadi sistem çalıştı, alarm ötmeye başladı, ne yapacaksınız? Erken Uyarı Sistemi, amacına hizmet etmiyorsa hep yaptığımız gibi yorganı başınıza çekip uyumaktan başka çareniz var mı? Gıda fiyatlarının artması bugün sürpriz bir gelişme değil. Yaşanan bu ekonomik krizin muhatabı da siyasi iktidardır.”