AĞBABA: DURAN EKONOMİ ESNAFI VURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yazılı basın açıklaması şöyle:

Artan döviz kurları ve yüksek enflasyon, esnafların kepenk kapatmasına neden oluyor. Kasım ayında esnaf sicil gazetesi verilerine göre meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı Kasım ayı ile birlikte en az 88 bin 734 oldu.

Kasım ayında kepenk indiren esnaf sayısı, Ekim ayına göre yüzde 16 oranında artarak 9362’ye yükseldi. 2020 yılının Kasım ayına göre iflas sayısındaki artış ise yüzde 22’yi aştı.

Duran ekonomi esnafı vurdu.

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2021 yılının ilk gününde 7,34 olan dolar kuru yüzde 80’leri aşan bir artışla 13,80 seviyelerinde seyretmektedir. Döviz kurlarının sürekli olarak artması ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmiştir.

Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle esnaf sattığı ürünün yerine yenisi koyamamakta ve rafları boş kalmaktadır. Hal böyle olunca esnaflar hem yüksek döviz kuru hem de yüksek enflasyon verileri neticesinde dükkânlarını kapatmak zorunda kalmaktadır.

Bunun yanı sıra kapanma döneminde bankalara ve piyasalara olan borçların katlanarak artması ve esnafların kur krizine bağlı olarak borçlarını ödeyememesi de iflasların bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi verilerine göre bu yıl içinde iflas eden esnaf sayısı en az 88 bin 734 olmuştur. Sadece bu yılın kasım ayında iflas eden esnaf sayısı en az 9362’dir.2020’nin kasım ayında iflas eden esnaf sayısı ise 7 bin 677’idi. Geçen yılın kasım ayına göre iflas sayısındaki artış ise yüzde 22 oranında artmıştır.

Bir başka deyişle; bu yıl içerisinde her ay 8 bin 66 esnaf her gün ise en az 269 esnaf kepenk indirmiş oldu.

Türkiye’de döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar neticesinde ekonomi artık durma noktasına gelirken, duran ekonomide ilerleyen günlerde toplu iflasların yaşanması kaçınılmazdır.

5 büyük şehirde iflas rekoru İstanbul’da.

Bu yılki esnaf iflasının en çok yaşandığı il ise İstanbul oldu. 2021 yılında şimdiye İstanbul’da toplamda en az 9 bin 53 oldu.

İzmir’de bu içinde iflas eden esnaf sayısı 6 bin 30 olurken, Ankara’da toplam iflas sayısı 4910, Antalya’da 4273 ve Bursa’da 4128 oldu.

İktidarımızda esnafın kredi faizlerini sileceğiz

Erdoğan sürekli faize karşı olduğunu, faizleri indirdiğini söyleye dursun, bu durum esnaflarımız için gerçeklikten uzaktır.

Esnaflarımız halen kapanma sürecinde çektikleri kredilerin faizleri ile uğraşmakta ve birçok esnafımızda bu kredi faizlerini ödeyememektedir.

Kredi faizlerine ek olarak esnafın esnaf kefalet kooperatifine ve piyasaya olan diğer borçlarını da düşündüğümüzde esnaflarımızın bu borçlarla ayakta kalması mümkün değildir. İlk seçimle birlikte iktidarımızda, pandemi süresince kullandırılan kredilerin faizlerini sileceğiz. Esnaflarımızı faiz ve borç kıskacından kurtaracağız.