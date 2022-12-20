AGARİ ÜCRET EN AZ 12 BİN LİRA OLMALIDIR

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Bugün asgari ücret tespit komisyonunun bir toplantısı daha olacak, çok büyük bir olasılıkla 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete bu gün karar verilecek ve bu karar resmen açıklanacak.

Bu yüzden son bir kamuoyu baskısı unsuru olarak bu konudaki gerçekleri daha çok kişiye duyurmamız, bu son dakika şansını iyi kullanmamız lazım.

Net asgari ücret neden en az 12 bin lira olmalıdır diyorum?

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Bir ekonomist olarak ben böyle bir iddiada bulunurken elbette bilimsel yöntemi ve rasyonel gerçekleri dikkate alıyorum, yoksa oturduğum yerden ahkâm kesmiyorum.

Bakın bu ay başında Türk-iş Kasım 2022 açlık yoksulluk sınırını açıkladı. Asgari ücretin 5 bin 500 ve en düşük emekli maaşının 3 bin 500 olduğu ülkemizde “açlık sınırı” 7 bin 785 lira olurken “yoksulluk sınırı” ise 25 bin 365 lira oldu.

Siz asgari ücreti ancak 12 bin liraya çıkarırsanız ve eğer 4 kişilik bir ailede iki ebeveyn iş bulup çalışıyorsa hiç değilse aile açlık sınırını geçer ve yoksulluk sınırının da bir çıt altında kalarak yaşama tutunabilir.

Üstelik elbette bu belirlenen açlık ve yoksulluk sınırı daha Kasım 2022 için geçerli olan sınırlardır, 2023 yılında yaşanacak enflasyon açlık sınırını zaten hızla 10 – 12 bin ve yoksulluk sınırını da 30 – 40 bin liralara çıkaracaktır. Emin olun bu enflasyonist ortamda nisan mayıs aylarında asgari ücretin tekrar zamlanması da gündeme gelecektir.

Diğer yandan altın uzun dönemli değer karşılaştırmaları açısından en istikrarlı kerteriz noktasıdır. Bakınız AKP iktidarının başı olan 2 Ocak 2003 tarihinde gram altın fiyatı 18.308.785 TL seviyesindeydi. 2003 başı AKP iktidarı tarafından belirlenen net asgari ücreti ise 225.999.000 TL seviyesindeydi. O gün bir aylık asgari ücret ile 12,3 gram altın satın alınabiliyormuş.

Bugün asgari ücret net 5.500 TL ve bu günkü gram altın fiyatı olan 1070 liradan ancak ve ancak 5 gram civarında altın alabiliyorsunuz!

Demek ki asgari ücret 12 bin liraya çıkarıldığı zaman bile alım gücü ancak AKP’nin iktidara geldiği dönemdeki seviyeye çıkarılmış, sadece ve sadece son 20 yıldaki aşınma giderilmiş olacak.

Ayriyeten net asgari ücret 12 bin lira olmalıdır dediysem bu asla Türk emekçisinin hakkı anca budur demek de değildir!

Ben emeğin üretimden hakkı olan payı almasından, ücretlerin gelişmiş refah toplumlarındaki ücretler kadar yüksek olmasından yana ve emekçilerin yok yoksul, aç biilaç çalıştırılmasına karşı olan bir ekonomistim.

Bir Amerikalı, Japon, Alman, Fransız ya da İngiliz emekçisi en az ne kadar ücret alıyorsa Türk emekçisi de en az o kadar ücret almalıdır ve Türk emekçisinin satın alma gücü de en az eşdeğerleri kadar yüksek olmalıdır.

Emekçinin aşı, emeği üzerinden yürütülen sömürüye, bu sömürü sayesinde elde edilen kârlara, bu sayede büyüyen bir ekonomiye, kolay yoldan palazlanıp zenginleşen patronlara ben kökten karşıyım!

Efendim diyorlar ki; “asgari ücret bu seviyeye çıkarsa ihracatçı zorlanırmış.”

Bu açıkça çok ama çok büyük bir beceriksizliğin itirafıdır!

Almanya’da asgari ücret Ekim 2022 itibariyle saatlik 12 euro ve aylık 2.080 Euro oldu.

Almanya dünyanın en fazla ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren ülkelerinden biri değil mi?

Japonya aylık asgari ücret 1.393 dolar, Japonya dünyanın en fazla ihracat yapan biri değil mi?

Türkiye’nin dış ticaret açığı ise alarm veriyor, ithalat patlayıp giderken ihracat tık nefes nal topluyor ve dış ticaret açığı 110 milyar dolara koşuyor!

Asgari ücret benzer ülkeler arasında en düşüğü Çin’in bile gerisinde ama ortada bir ihracat başarısı falan yok, demektir ki asgari ücretin bu kadar düşük bir seviyede olması herhangi bir ihracat başarısı getirmiyor.

Birde asgari ücret artarsa enflasyon artarmış diyorlar.

Yahu kırk kere anlattım enflasyon tamamen parasal bir olgudur, enflasyonun tek sebebi iktidarın para basması ve itibarının azalmasıdır asgari ücretle ya da başka bir şeyle zerrece ilgisi yoktur. Asgari ücretin bu kadar düşük, hatta açlık seviyesinin bile altında olduğu bir ekonomide enflasyonun üç hanelerde olması da bu iki olgu arasında herhangi bir ilişki olmadığının ispatıdır zaten.