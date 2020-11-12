Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, vatandaş doyurdu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde çıktığı 12 metre yükseklikteki palmiye ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar kediyi, marketten süt alıp, besledi.

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi’ndeki boş arazide bulunan bir palmiye ağacında kedinin mahsur kaldığını görenler itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 12 metre yükseklikteki palmiyeden kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir itfaiye eri, itfaiye aracının merdiveniyle yukarı çıkıp, ağaçtaki kediyi aldı. Vatandaşlar itfaiye personelinden teslim aldıkları kediyi marketten süt alıp, doyurdu. Kedi daha sonra kaçarak, uzaklaştı.

FOTOĞRAFLI