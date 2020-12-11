Ağaçları örgü motifleriyle süslediler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ördükleri rengarenk motiflerle ağaçları süsledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin öncülüğünde bir araya gelen ilçedeki kadınlar, şehri güzelleştirmek için ağaçlara çeşitli motifler ördü. Kadınlar, daha sonra merkezindeki pazar yerinin girişindeki ıhlamur ağaçlarını ördükleri rengarenk motiflerle süsledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın eşi Neriman Posbıyık da çalışmalara destek verdi. Neriman Posbıyık, küçük dokunuşların hayatı renklendirdiğini ifade ederek, “Salgının yarattığı sıkıntılı günlerden herkes çok etkilendi. Küçük dokunuşlar bile fark yaratıyor, hayatı güzelleştiriyor. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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