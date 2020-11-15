Ağaçları deviren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

ENDOSKOPİ ve kolonoskopi zaman zaman insanların çekindiği ancak kanser gibi önemli hastalıkların erken tanısı için uygulanması önemli bir yöntem. Örneğin, nedeni bilinmeyen kusmalar, kansızlık, kabızlık, dışkıda kan bulunması gibi nedenler bir hekime başvurmak için önemli belirtilerden. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, endoskopinin sanıldığı gibi acılı bir işlem olmadığını, gerekli tedbirler alınarak orta düzeyde anestezi verildiği için hastanın her hangi bir ağrı ve acı duymadığını söyledi.