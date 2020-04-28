CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bazı hazine arazilerinin ağaçlandırılması adı altında iktidara yakın şirket ve kişilere en az 49 yıllığına kiralanacağını belirterek uygulamanın yanlış olduğunu söyledi. Bülbül, “Araziler daha önce yapıldığı gibi kura ile değil ilk başvuru sahibine verilecek. Köylüler yıllardır köylerindeki gayrimenkullerine bitişik ve orman vasfını yitirmiş arazileri istiyor Ancak uygulamadan ne köylülerin ne de muhtarların haberi yok. O nedenle başvuru yapamıyorlar” dedi.



Özel Ağaçlandırma Tamimi Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyu Meclis’e taşıdı. Devlet ormanları, hazine arazileri, sahipli araziler ve tapu senedi olan taşınmazlar özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında kullanılabileceğini belirten Bülbül, arazilerin en az 49 yıllığına kiraya verileceğini söyledi.



Arazilerin daha önce yapıldığı gibi kura ile değil ilk başvuru sahibine verildiğini belirten Bülbül, “Köylüler yıllardır köylerindeki gayrimenkullerine bitişik ve orman vasfını yitirmiş arazileri istiyor Ancak uygulamadan ne köylülerin ne de muhtarların haberi yok. O nedenle başvuru yapamıyorlar. Ancak yapılacak bu uygulama ile arazilerin önceden belirli kişilere verildiği ya da verileceği iddiaları ortaya çıkmıştır. Ayrıca özellikle hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bazı bölgelerde henüz kadastro işlemleri yapılmadığı için var olan otlak arazileri kullanım amacı dışında kullanılabilecek, yeterli planlama yapılmadan uygulanmaya başlanan bu çalışma ile bölgelere uygun olmayan ağaçlandırma ile bölgenin ekolojik yapısı tahrip edilecektir” dedi.



Bülbül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

Devlet elinde bulunan bozuk orman ve hazine arazilerinin ağaçlandırma ve bakım çalışmasını yapamaz durumda mıdır ki ağaçlandırma işini vatandaştan talep eder hale gelmiştir?



7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamında ne kadarlık bir arazinin ağaçlandırılması planlanmaktadır?

Aydın’da ilçelere göre ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadarlık bir arazinin özel ağaçlandırma tamimi ile ağaçlandırılması planlanmaktadır?

Ülkemizde orman vasfını yitirmiş arazi miktarı ne kadardır?



Ağaçlandırma çalışmaları alanlarından daha önce yanarak tahrip olmuş orman arazilerinin muaf tutulmasının sebebi nedir?

İncir ağacı ekimine tahsis edilen arazinin %50 oranını geçmemesi kaydıyla izin verilmesinin sebebi nedir?

Bakanlığınızın uyguladığı özel ağaçlandırma çalışması kapsamında ‘‘özel ağaçlandırma müracaatları ilan edilmeksizin ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı tanzim edilir’’ ibaresinde yer alan ilk müracaatçıya tahsis edilmesinin sebebi nedir?

Önceki yıllarda yapılan Özel Ağaçlandırma Çalışmalarında hak sahiplerinin belirlenmesinde kura işlemi uygulanırken, bu yıl uygulanmamasının sebebi nedir?



Söz konusu alanlar hangi şartlarla devredilebilecektir? Son 10 yıl içinde bu tarz uygulamalar ile vatandaşa tahsis edilen ve tahsis işleminin ardından devir işlemi gerçekleştirilen ne kadarlık bir alan bulunmaktadır?



Vatandaşlar yıllardır köylerindeki gayrimenkullerine bitişik ve orman vasfını yitirmiş arazileri istemektedir. Ancak yapılacak bu uygulama ile arazilerin önceden belirli kişilere verildiği ya da verileceği iddiaları ortaya çıkmıştır. Bu da köylüler arasında yaygın endişe yaratmıştır. Toplumsal barışa aykırı olaylara neden olacağı kaygısı yaşanırken bu düzenlemeden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Yürürlükteki amenajman planı dönemi içerisinde madencilik faaliyeti sonucu doğal yapısı bozulmuş sahalarının bu kapsama alınmamasının sebebi nedir?



Bir planlama yapılmadan başlatılan bu çalışma kapsamında, yanlış ağaçlanma ile doğanın göreceği zararın farkında mısınız?