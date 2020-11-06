Ağacın taksinin üzerine devrilme anı güvenlik kamerasında

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, belediye ekiplerince yapılan çevre düzenlemesi sırasında kaldırım kenarındaki ağaç, durakta park halindeki taksinin üzerine düştü. O anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Zonguldak Belediyesi ekiplerince yapılan çevre düzenlemesi sırasında kaldırım kenarındaki iki ağaçtan biri kökünden ayrılarak devrildi. Durakta park halindeki taksinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle araçta hasar oluştu.

Ağacın taksinin üzerine düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, işçilerin ağaç etrafında çalışma yaptığı ve kökünden ayrılan ağacın devrilmesi yer alıyor.

Öte yandan vatandaşlar, önlem alınmadan çalışma yapılmasına tepki gösterirken, ağaç belediye ekiplerince taksinin üzerinden kaldırıldı.

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