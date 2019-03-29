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29 Mart 2019
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Ağaca çarparak yere çakılan planör kazası kamerada
Ağaca çarparak yere çakılan planör kazası kamerada
Dış Haberler

Ağaca çarparak yere çakıldı

Editör Editör

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Polonya’da içinde 2 kişinin bulunduğu bir planör, iniş yapmaya çalıştığı sırada kanadı bir ağaca çarparak yere çakıldı. Pilotun ağır yaralandığı kaza, planörün kanadında bulunan kameraya tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polonya’da bir pilot ve yardımcısı, planör ile bir süre uçtuktan sonra iniş yapmak için alçalmaya başladı. İlk denemede başarısız olan ekip, tekrar yükselerek manevra yaptı ve bir daha alçalmaya başladı. Planörün manevra yaptığı sırada kanadı, bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile planör hızla yere çakıldı. Burun kısmından çakılan uçağın pilotu ağır yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan yardımcı pilot derhal yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri pilot ve yardımcısını hastaneye kaldırdı.

Yaşanan o anlar ise planörün kanadına takılmış olan kamera tarafından an be an kaydedildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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