Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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Mehmet Can PEÇE- Tayfur KARA/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Terme ilçesinde kontrolden çıkıp, ağaca çarpan taksinin sürücüsü İdris Gündoğdu (45) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu (43) yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Miliç mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden İdris Gündoğdu idaresindeki 52 T 0041 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yoldan çıkıp ağaca çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gündoğdu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu ise ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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