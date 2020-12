Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de yaşayan Yücel Özdemir (37), doğadan topladığı ağaç kökü ve dallarını oyma tekniğiyle sanata dönüştürüyor. Özdemir, “Doğada bulunan her ürünü işlevsel hale getirmek beni mutlu ediyor” dedi.

Melikgazi ilçesi Eski Sanayi Mahallesi’nde mobilya atölyesi bulunan Yücel Özdemir, ağabeyi ile birlikte yaptığı dekoratif ve ilginç mobilya aksesuarları ile dikkat çekiyor. 5 yıldır kendi tasarımlarını çeşitli ağaçların kök ve dallarından yapan Özdemir, 1 ile 3 ay arasında yapımı süren dekoratif ürünleri piyasaya sunuyor. 3 farklı ağaç türünden 1,5 metre boyunda ağaçtan motosiklet yapan Yücel Özdemir, “Çocukluktan beri ağaç ve türevlerine ilgim vardı. 15 yıldır zihnimde biriktirdiğim ürünleri 5 yıl önce ağabeyim Doğan Özdemir ile birlikte açtığım atölyemde gerçekleştirmeye başladım. Yaptığım ürünleri sosyal medyamda paylaştım ve büyük ilgi gördü. Doğada bulunan her ürünü işlevsel hale getirmek beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

‘YAPTIĞIM ÜRÜNLER İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP’

Yaptığı eserlere değinen Özdemir, “Hayalimde olan motosikleti çam, ardıç ve ceviz ağaçlarının kökleri ve dallarından 1,5 ay gibi bir zamanda yaptım. Ağaçtan timsah, Galata Kulesi gibi dekoratif ürünler el işçiliği ile yaptığım ürünlerin başında geliyor. Dekoratif ürünlerde kurtlanmamış ağaçları tercih ediyorum. Çalışmalarımda 81 ilde ağaç köklerinden üretimi yapılan her şeyi inceliyor ve tasarımlarıma ona göre karar veriyorum. Genelde ürünler, ilk olma özelliklerine sahiptir. Küçük bir abajur ile başladığım çalışmamda şimdi 100’den fazla farklı dekoratif ürünleri tasarlıyorum” ifadelerini kullandı.

