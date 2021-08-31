Ağaç kesme makinasından fırlayan kereste beline saplandı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla 2 kamyon ve bir depoya yapılan baskında, 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron...