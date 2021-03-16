Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgınıyla birlikte önemi daha da fazla anlaşılan e-Mahkeme’yle, zamandan tasarruf ederek 'adalet ekonomisine' de katkı sağlamak amaçlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)...