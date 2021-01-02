Ağabeyinin ‘şehit’ sayılmasını istiyor

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- KIBRIS Barış Harekatı’nda yaralanıp gazi olduktan sonra, eğitimde rahatsızlanarak hastanede yaşamını yitiren ve ailesine şehit maaşı bağlanan Piyade Er Ahmet Bülbül’ün şehit olmadığı yönündeki resmi rapor, kardeşlerine büyük şok yaşattı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Ahmet Bülbül, 1974 yılında askerlik görevinin Kıbrıs Barış Harekatı’na denk gelmesi ile Aydın Söke’de acemilik eğitimini tamamladıktan sonra Kıbrıs Lefkoşa’daki 230’uncu Piyade Alayı’na gitti. Bülbül, ilk çıkartmada yaralanıp gazi oldu. İyileştikten sonra ikinci harekata da katıldı. Harekatın sona erip bölgede hakimiyet sağlanmasının ardından yapılan tam teçhizatlı koşuda rahatsızlanan Bülbül, 9 Haziran 1975’te kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ve naaşı Lefkoşa Ortaköy Şehitliği’ne defnedildi. Acı haber, Bülbül ailesini yasa boğarken anne Durdu Bülbül’e 1975 yılının Eylül ayında ‘Şehit yetimi maaşı’ bağlandı, dul ve yetimlere özel tütün ikramiyesi olarak bilinen ‘İnhisar Behiye İkramiyesi’ de verildi. Anne Durdu Bülbül, Kasım 2004’te yaşamını yitirince, ödenen şehit maaşı kesildi.

DİLEKÇE YAZIP BELGE İSTEDİLER

Bülbül’ün kardeşleri Hanifi (56) ve Fikret Bülbül (63),Tarsus Belediyesi’nin şehit yakınlarına sunduğu ücretsiz konut projesinden faydalanmak için 2017 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na dilekçe yazıp ‘Şehadet Belgesi’ istedi. Tarsus Askerlik Şubesi aracılığı ile aileye ulaştırılan dilekçe cevabında, ‘Ahmet Bülbül’ün şehit olmadığı, 5 kilometrelik tam teçhizatlı koşu sonrası vefat ettiği’ belirtildi.

‘AĞABEYİM PİKNİĞE Mİ GİTMİŞ?’

Ağabeylerinin 3 yıldır şehit olduğunu ispatlamaya çalışan Ahmet Bülbül’ün kardeşlerinden Hanifi Bülbül, yaşanan süreci anlattı:

“Ağabeyim bugün şehit olarak sayılmadı. Oysa 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan ağabeyim Ahmet Bülbül’den dolayı, 1975 Eylül ayında anneme şehit maaşı bağlandığını biliyorduk. Ölüm tarihi olan 2004 yılının 11’inci ayına kadar maaş alan annemin eline şehadet belgesi ulaşmadı. Biz de daima ağabeyimizin şehit olduğunu biliyorduk ve annemin şehit maaşı aldığını düşünüyorduk. Fakat devletin gazi ve şehit yakınlarına tanımış olduğu haklardan faydalanmak istediğimizde, ilgili kurumlara müracaatımız sonunda ağabeyimizin şehit olmadığını öğrendik. Normal ölüm işlemi yapılmış. Ağabeyim neden şehit sayılmamış? Kıbrıs’ta 2’ci çıkartmada savaşa katılmış, birinci çıkartmada yaralanmış ve iyileşerek ikinci çıkartmaya katılmış. Bizim nazarımızda şehit olduğunu düşünüyoruz. Fakat devlet şehit kabul etmemiş. Ağabeyimin şehit sayılmasını rica ediyorum”.

MERAK EDİYORUZ

Ağabeyinin 1974 yılında Aydın’ın Söke ilçesindeki acemi birliğine teslim olduğunu aktaran Fikret Bülbül ise “4 ay sonra Ankara Çubuk’a dağıtıma geldi. Çubuk’ta 20 gün kaldıktan sonra, 1974 Barış Harekatı’na gitti. Her 2 harekata da katıldı. Kolundan yaralanıp gazi oldu. 9 Haziran 1975 yılında vefat etti. Şehitlik Belgesi alamadık, bunu neden alamadığımızı merak ediyoruz” ifadesini kullandı.

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