Ağabeyinin evinde silahla vurularak öldürüldü

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Ali GÖKDAL/ ADANA, (DHA)- ADANA’da Medeni Nazlı (58), kalmaya gittiği ağabeyinin evine balkondan giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak’ta meydana geldi. Kent merkezinde oturan Medeni Nazlı, Kozan ilçesindeki ağabeyinin evine kalmaya gitti. Nazlı ve yeğeni uyuduğu sırada, iddiaya göre, sabah eve balkondan giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, saçmaların isabet ettiği Nazlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nazlı’nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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