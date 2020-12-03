Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmayı görünce intihara kalkıştı

Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, "Pandemi döneminde insanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı. Bu dönemde en çok başvuruyu, uyku düzeni ve kaygı bozuklukları olan kişiler yaptı" dedi.