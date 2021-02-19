Ağabeyi ve yengesi tarafından öldürüldü, gürültü ihbarına giden polis, cesediyle karşılaştı

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, bir evde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adreste Saniye Kaçar’ın (66) cansız bedeni ile karşılaştı. Kaçar’ın, ağabeyi E.Ç. (69) ve yengesi G.Ç. (55) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katından kavga sesleri geldiğini duyan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kapısını çaldıkları daireye girince Saniye Kaçar’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saniye Kaçar’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

CİNAYETİ ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik polisi, Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı ağabeyi E.Ç. ile yengesi G.Ç.’ye evde ne yaşandığını sordu. E.Ç., olay yerinde verdiği ilk ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendi kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Karı- kocanın hareketlerinden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirerek E.Ç. ve G.Ç.’yi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan karı- koca emniyette verdikleri ifadede Saniye Kaçar’ı kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelilerin ifadelerinde 7 aydır Saniye Kaçar ile birlikte yaşadıklarını, ara ara tartıştıklarını söyledikleri ve cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları öğrenildi. E.Ç. ve G.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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