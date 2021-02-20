Ağabeyi ile yengesi, döverek öldürdü

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kavga ihbarı üzerine gidilen evde cansız bedeni bulunan Saniye Kaçar’ı (66) ağabeyi E.Ç. (69) ile yengesi G.Ç.’nin (55) döverek öldürdükleri ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde cinayeti itiraf eden çift, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki daireden kavga sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, içeri girdiklerinde Saniye Kaçar’ıın yerde cansız bedenini buldu.

Saniye Kaçar’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CİNAYETİ ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik polisi, Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı ağabeyi E.Ç. ile yengesi G.Ç.’nin bilgisine başvurdu. Ağabey E.Ç., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Ancak çiftin hareketlerinden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ağabey ile yengeyi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan karı- koca, Saniye Kaçar’ı döverek öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde 7 aydır Saniye Kaçar ile birlikte yaşadıklarını, zaman zaman tartıştıklarını anlatarak, cinayetle ilgili birbirlerini suçladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç. ve G.Ç., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)