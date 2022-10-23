Afyonspor – Bayburt Özel İdarespor: 1-0

- Reklam -

Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR, (DHA) – TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Afyonspor, ligin 11’inci haftasında evinde Bayburt Özel İdarespor’u konuk etti. Afyon ekibi, rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçın ilk yarısında rakip kalede etkili olan Afyonspor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve mücadeleyi Kaan Baysal’ın 14’üncü dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Afyonspor kazandığı maçın ardından hanesine 3 puan yazdırırken, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Afyonspor, ligde puanını 14’e yükseltti. Afyon ekibi, ligin 12’nci haftasında deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -