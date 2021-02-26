Afyonkarahisarlı astsubay, memleketinde toprağa verildi

İlyas Kaan TAYTAK/SULTANDAĞI (Afyonkarahisar), (DHA)- HATAY’da evinde dinlendiği sırada aniden fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Astsubay Üstçavuş Ergin Bağçeli, memleketi Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyünde toprağa verildi.

Hatay Kırıkhan Hudut Tabur Komutanlığı’nda görevli Piyade Astsubay Üstçavuş Ergin Bağçeli, evinde dinlendiği sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bağçeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Üstçavuş Bağçeli’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, memleketi Sultandağı’na bağlı Kırca köyünde toprağa verildi.

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