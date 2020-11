Afyonkarahisar’daki Karabağ Türklerinin ‘Şuşa’ coşkusu

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Bolvadin ilçesine, yıllar önce göç ederek yerleşen Dağlık Karabağ Türkleri, Azerbaycan’ın Şuşa’yı Ermenistan işgalinden kurtarmasını sevinçle karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Azerbaycan Ordusu’nun Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin kurtarıldığını açıklaması Türkiye’de yaşayan Dağlık Karabağ Türkleri’ni sevindirdi. 28 yıl sonra Karabağ’ın tarihi ve stratejik önemdeki kenti Şuşa’nın işgalden kurtarıldığını duyan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Karabağ köylerinde yaşayan Dağlık Karabağ Türkleri, Şuşa zaferini bayram havasında kutladı.

‘KALPLERİMİZ AZERBAYCAN İÇİN ATIYOR’

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadelenin yanında olduklarını söyleyen Karabağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, “Atalarımız 1540 yılında, Azerbaycan Karabağ’dan, Gence’den ve diğer Karabağ şehirlerinden gelmiş. Bizler Karabağlar köylüleri olarak Bolvadin’e bağlı üç Karabağ köyünden oluşuyoruz. Burada bir Karabağ köyümüz de Sultandağı Yenikarabağ. Geldiğimiz yerleri unutmadık. Biz her daim burada olsak da kalplerimiz, yüreklerimiz Azerbaycan için atıyor ve şu anda Azerbaycan’da azat olan her şehir her köy bizi mutlu ediyor. İşte bugün Şuşa’nın azat edilmiş olması da bizi memnun ve mutlu etti. İnşallah Azerbaycan Karabağ’ın tamamını azat edecek ve Karabağ topraklarına dahil edecek ve biz de bunun sevincini yaşayacağız umut ediyorum” dedi.

‘BİZ TÜRK OĞLU TÜRKÜZ’

Azerbaycan’dan yıllar önce Afyonkarahisar’a göç ettiklerini anlatan Ramazan Çetin, “Rusyaymış, Ermenistanmış, Amerikanmış bizim için vız, bizim için tek yürek, tek bayrak, başka biz hiçbir şey tanımıyoruz. Bizim kökümüz Azerbaycan’dan gelmedir. Rusya’dan kopuşu, harptan kurtuluşu bizim için büyük bir gururdur, yani biz kurtarmış gibi gururlanıyoruz, Türkiye gururlanıyor, tüm siyasi partiler gururlanıyor. Yani bir tanesinin üzerine atmaya hiç gerek yok biz şanımız şerefimizle Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. Biz Türküz Türk oğlu Türküz, Türkten başka hiçbir kimseyi tanımayız, Azerbaycan bizim kardeşimiz yoldaşımızdır. Azerbaycan nerdeyse biz ölünceye kadar ordayız” diye konuştu.

‘ŞUŞA’YI TEBRİK EDİYORUZ’

Bolvadin’e göç eden Karabağlıların üçüncü kuşak torunu Mesut Aykuş da Karabağ Türkleri olarak Azerbaycan’ı her zaman desteklediklerini aktararak, Şuşa’nın işgalden kurtarılmasını şöyle değerlendirdi:

“8 Kasım Azerbaycan’ın gerçek kurtuluş günüdür, çünkü Şuşa şehri kurtuluşa erince zaten Azerbaycan genel anlamda da büyük kurtuluşa erdi. Ben şuna inanıyorum Azerbaycan’ın büyük mücadelesini biz de buradan Karabağ Türkmenleri olarak destekliyoruz, çok gurur verici bir şey. Yani buradaki düşünce birliği şudur; biz vatansever insanlarız asla ve asla Türkiye’yi Orta Asya’yı ayrı görmüyoruz ve Şuşa’yı tebrik ediyoruz. Şuşa Derekarabağ’dır, Büyükkarabağ’dır, Şuşa Azerbaycan Karabağ’dır, Şuşa Orta Asya’dır, Şuşa Türkiye’dir, Şuşa Anadolu’dur, Şuşa Türk dünyasıdır.”

‘AZERBAYCAN’IN SONUNA KADAR YANINDAYIZ’

Azerbaycan’da 9 Kasım’ın Bayrak Günü olarak kutlanmasından gurur duyduklarını belirten Bayram Doğru, “Ermenistan’ı mağlup etti, Azerbaycan’ın sonuna kadar Karabağ halkı olarak yanındayız. Desteklemeye devam edeceğiz. Bizim aslımız Azerbaycan’dan gelmektedir. O kardeşlerimizin Ermeni ordusunu yenmesinden mutluyum, gururluyum, onurluyum” dedi.

Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılayan Kazım Karaca, “Tüm Azerbaycan kardeşlerimin mutluluğunu kutlar en büyük dileklerini Allah’tan temin ederim. Allah’ım gerisini hayırlı etsin, cümlesine mutluluk versin” diye konuştu.

Ramazan Çayır, “Hemşehrilerimizin kurtuluş günü, ne mutlu Türküm diyene. Yıllar sonra gelen bir özgürlük, cenabı Allah inşallah devamını verir. Nahçıvan ve Azerbaycan’ın birleşmesini c anı gönülden istiyorum, oradaki toprakları en azından almamız lazım, oraya bir geçit sağlamamız lazım” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet ama tek bir millet olduğunu söyleyen Turgay Kemik de “Karabağ Azerbaycan’dır. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Azeri diye adlandırılan insanlar Türktür. Konuştukları dil Türkçedir. Bugün bizler de Azerbaycanlı soydaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI