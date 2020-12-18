Afyonkarahisar’da yoğun sis

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar’da sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde sisli havaya uyanan kent sakinleri, trafikte ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, iş yerlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti. Şehrin ana arterlerinde zaman zaman sis nedeniyle yoğunluk yaşanırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

226 metre yüksekliğe sahip Karahisar Kalesi’nin büyük bölümü de sis bulutları arasında kayboldu.

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