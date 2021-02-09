Afyonkarahisar’da tedavisi tamamlanan bayağı şahin ve kızıl tilki doğaya salındı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan bayağı şahin ve kızıl tilki doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan bayağı şahin ve kızıl tilkiyi Afyonkarahisar- Eskişehir il sınırında doğaya saldı.

10 gün önce Eskişehir’de araç çarpması sonucunda yaralı bulunan tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Hayvanat Bahçesi’ne götürüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tilkinin bir hafta orada tedaviye alındığını daha sonra yer sorunu olduğundan rehabilitasyon sürecini Afyonkarahisar’da geçirmesine karar verildiğini söyledi. Hayvanın daha sonra Afyonkarahisar’a getirildiğini belirten Kandır, “Biz de 4 gündür rehabilite ediyorduk. Gerekli tedavileri tamamlanmıştı. Artık doğaya dönmeye hazır hale gelmişti ve kaçmaya çalışıyordu. Biz de artık yeniden doğasına kavuşturduk. Yolu açık olsun, nesli bol olsun. Kendisi genç bir dişi, tilkiler ocak ve mart ayları arasında çiftleşme dönemine giriyorlar sanırım bu iyi bir salım zamanı oldu onun adına” dedi.

Aralık ayının son haftasında Afyonkarahisar Tınaztepe beldesi taraflarında bulunan bir dişi şahinin kendilerine getirildiğini aktaran Doç. Dr. Kandır, “Hayvanın genel durum bozukluğu vardı. Zehirlenme şüphesi de vardı. Gereken tedavileri geçekleştirdik ve sağlığına kavuşturduk. Bugün itibari ile o da yeniden doğasına kavuştu” diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç de müdürlük olarak yaban hayatının desteklenmesi anlamında rehabilitasyon ve tedavi sürecinde AKÜREM’e teşekkür etti. Sevinç, “Doğada sahipsiz bir şekilde avcılar tarafından veya vatandaşlarca bize ulaştırılan hayvanları süratle ilgili birime getiriyoruz. O aşamadan sonra görev onlarda. Yine doğaya bırakılan hayvanların doğru bölgeye bırakılması noktasında biz katkı sağlıyoruz. Vatandaşların çok kısa sürede bize hayvanları ulaştırmaları konusunda hassas davranmalarını istiyoruz” dedi.

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