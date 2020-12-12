Afyonkarahisar’da sokaklar boş kaldı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Afyonkarahisar, sessiziğe büründü. Sokakların boş kaldığı kentte, belediye ekipleri temizlik yaparken, polis, 7 ayrı kontrol noktasında araçları denetledi. Afyonkarahisar Valiliği il salgın denetim ekipleri de yaya olarak denetimlere katıldı. Sürücüler ile yolcuların izin belgelerinin kontrol edildiği denetimde, maskesiz olanlar uyarıldı. VEFA Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştı.

Sabah erken saatlerden bazı vatandaşların, yürüyüş mesafesinde olan fırınlara giderek simit ve ekmek aldıkları görüldü.

Oto kurtarma işi yapan Şükrü Ülker (35), sabah saatlerinde yolda kalan bir sürücünün yardımına koştu. Ardından fırından alışveriş yapan Ülker, “İzin belgem var, bir araç yolda kalmış onu kurtarmaya gidiyorum” dedi.

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