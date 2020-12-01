Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasına Afyonkarahisar’da da uyuldu. İl merkezinin 7 kavşak noktasında kurulan denetim noktalarında polis ekipleri saat 21.00 itibarıyla denetime başlayıp, görevi harici dışarıda olanları uyarıp, araçları kontrol etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı. Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlaması ülkede olduğu gibi saat 21.00’de başlarken, kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kararının uygulanması için il merkezindeki polis ekipleri devriye gezerken, bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda uygulama noktasında nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge kapsamında bulunanlar ve görevlilerin sokağa çıkmasına izin verildi. Polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatte araçları ile seyir halinde olan vatandaşları uyarırken iş yerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgelerini de kontrol etti.

Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının yanında trafik denetimlerini de sürdürdü. Sefer sonrası evine gitmekte olan bir dolmuş şoförü ekipler tarafından durdurularak aracından ses geldiğini ve bunu kontrol etmesini istedi.

Afyonkarahisar il merkezinde 7 ayrı uygulama noktasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sabaha kadar sürdüreceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI