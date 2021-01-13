Afyonkarahisar’da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar süren şiddetli rüzgar, aydınlatma direklerini devirdi, çöp konteynerlerini, kulübeleri ve seyyar simit tezgahlarını yıktı.

Kent merkezinde dün gece etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi’ndeki beton aydınlatma direği ortasından bölünerek, yakındaki ağacın üzerine devrildi. Zafer Meydanı’nda bulunan seyyar simit tezgahları, şehir içi yolcu otobüs kartlarının dolum kulübesi, çöp konteynerleri, bazı inşaat malzemeleri, esnafa ait tezgahlar da şiddetli rüzgardan nasibini aldı.

Belediye temizlik ekipleri ise kent merkezinde şiddetli rüzgarda yaşanan hasarları temizlemek için çalışma başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan ekipler yollara dökülen molozları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

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