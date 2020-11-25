Afyonkarahisar’da Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı (2)

OPERASYON ANLARI POLİS KAMERASINDA

Afyonkarahisar’da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 2 şüphelinin yakalandığı operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis özel harekat (PÖH) ve terörle mücadele (TEM) ekiplerinin, şüphelilerin tespit edilen adreslerine baskın yaptıkları anlar yer aldı. Gece operasyonun yapılacağı eve gelen ekiplerin, koçbaşıyla kapıları kırıp, içeri girdiği ve şüphelileri gözaltına aldığı anlar, görüntülere yansıdı.

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