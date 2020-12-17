Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da, FETÖ/PDY’nin ’emniyet mahrem kadın yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Aralık’ta FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kadını kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri, koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alınırken, diğerleri ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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