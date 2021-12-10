Afyonkarahisar’da 12 hayvanın ölümünde ‘zehirlenme’ şüphesi

İlyas Kaan TAYTAK/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Akkonak köyünde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakıldığı öne sürülen ve zehirli olduğu düşünülen yiyeceklerden dolayı 1’i gebe 5 köpek, 6 kedi ile 1 tavuk öldü.

Çay ilçesi Akkonak köyünde İskender Öztürk, beslemek için yanına gittiği köpeğini hareketsiz yatarken buldu. Öztürk, daha sonra okul bahçesinde 6 kedi ve 1 tavuk, santral çevresinde de 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Öztürk’ün ihbarıyla köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinde, hayvanların yaralarının olmadığı, zehirlenme nedeniyle ölmüş olabilecekleri değerlendirildi.

KÖPEK 10 GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKMIŞ

Sokak hayvanlarının yanında kendi köpeğinin de zehirlendiğini anlatan İskender Öztürk, “Sabah kalktığımda 10 gün sonra doğum yapacak köpeğimin cansız bedenini buldum. Markete giderken okulun bahçesinde 6 kedi ve 1 tavuk öldüğünü gördüm. Marketin yanında 2, santralin yanında da 2 köpeğin öldüğünü gördüm. Yetkililerden yardım istedim. Tavuk çöpten yiyecek alıyordu. Anında zehir aldı, öldü. Köyün 5 bölgesinde çöp konteyneri yakınında zehir bırakılarak hayvanlar can çekişerek vahşice katledilmiş” diye konuştu.

Öte yandan daha önce yine Çay’a bağlı Çayırpınar köyünde, 30 köpek ile belediyeye ait hayvan besleme yerinde 2 köpeğin zehirlendiği belirtildi.

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