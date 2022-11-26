Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

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Tahsin BAYTAR/BAŞMAKÇI (Afyonakrahisar), (DHA)- IRAK’ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu’nun (21) acı haberi Afyonkarahisar’da oturan ailesine ulaştı.

Kuzey Irak kırsalında Pençe Kilit operasyonu bölgesinde saat 13.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu (21) şehit oldu. Hakan Köroğlu’nun şehadet haberi ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Mahir Köroğlu’na Başmakçı merkezinde, annesi Kübra Yıldırım’a ise yaka köyünde askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Anne ve babanın oturduğu evlere Türk bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi.

Şehidin cenazesinin Afyonkarahisar’a ne zaman geterileceği ve cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi. (DHA)

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