Afyonkarahisar ve İlçeleri Derneğinden Anlamlı Ziyaret

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği, “Uzun zamandır düşündüğümüz bir ziyareti gerçekleştirdik. Çeşitli vesilelerle ile zaten sık sık bir araya geliyorduk. Dernek çalışmalarımızla ilgili fikir alış verişinde bulunduk”

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği yönetim kurulu ve onur kurulu üyeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atanan Ahmet Koca’yı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı’yı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete, derneğin 1975 yılındaki kurucu Genel Başkan yardımcısı olan şair Ahmet Bodur’un yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi kurucu dekanı Burhanettin Olcay, Osman Laçiner, Oktay Güneş, Zeynep Taner, İhsan Büyük sökmen, dernek genel başkan yardımcısı İsmail Aydınkaş ve genel sayman İbrahim Aydoğdu hazır bulundular.

İlk olarak Bakan Yardımcılığına atanan Ahmet Koca’ya gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak dernek Genel Başkanı Özerkan, “Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Başta Afyonkarahisar’ımız olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile Bakan Yardımcımıza tebrik ziyaretinde bulunmak istedik.

Bizler Ankara’da bulunan Afyonkarahisarlılar olarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için gayret gösteren gönül elçileriyiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerek mecliste gerek bakanlıklarda gerekse bürokraside görev yapan tüm hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız “dedi.

Özerkan ,” Bakan yardımcımız Koca, ilimizi 22. ve 23. dönemlerde TBMM’de başarıyla temsil eden, ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullarda ilimizin kalkınması adına mücadele veren bir değerimizdi. Ziyaretimizde sayın bakan yardımcımızı tebrik ettik. Ankara’daki dernek faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca da,” Derneğin faaliyetlerini gerek yazılı ve görsel, gerekse sosyal medyadan yakından takip ettiğini, dernek çalışmalarını çok olumlu bulduğunu” belirtti.

Koca,” Yönetim ve onur kurulu üyelerinin bu ziyaretinden çok memnun oldum. Coğrafi açıdan çok önemli bir yere sahip olan ilimizin son on yıldaki kalkınmasından bahisle gerek termal turizmde gerek ticari faaliyetlerde çok büyük hamleler yapıldı. Ancak bunların yeterli değil, daha fazla çalışarak çok daha fazlasını üretmek zorunda olduklarını” ifade etti.

Yönetim ve onur kurulu üyeleri daha sonra Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı’yı makamında ziyaret etti.

Genel başkan Özerkan bu ziyaretle ilgili olarak; “Uzun zamandır düşündüğümüz bir ziyareti gerçekleştirdik. Çeşitli vesilelerle sayın Tarlacı ile zaten sık sık bir araya geliyorduk. Dernek çalışmalarımızla ilgili fikir alış verişinde bulunduk.” dedi.

Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı da “Derneğin her etkinliğinde mümkün oldukça sizleri yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Derneğin faaliyetlerini yakından takip ediyorum.” dedi.

Son olarak Özerkan ,” Her iki hemşerimizi de 8 – 11 Kasım 2018 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 11. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri davetiyesini takdim etti. Bu seneki etkinliğin diğer yıllardan daha görkemli geçmesi adına tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Sizin de bu etkinlikte ilimizin tanıtımı noktasında her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.