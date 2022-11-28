Afyonkarahisar Şehidini son yolculuğuna uğurladı

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Ali Fuat GÜÇLÜER- Tahsin BAYTAR/BAŞMAKÇI (Afyonakrahisar), (DHA)- IRAK’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu (21), Başmakçı ilçe merkezinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kuzey Irak kırsalında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu’nun naaşı Denizli Çardak havaalanına getirildi. Çardak’dan Başmakçı’ya getirilen Köroğlu’nun cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra ilçe meydanına getirilirken, şehidin iki ablası Gül Öz ve Güler Günay terör örgütü PKK’ya lanet okudu. Daha sonra vakit namazı beklenmeksizin ilçe meydanına getirilen Köroğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutuna akrabalarından Havva Bircan karanfil bıraktı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Köroğlu’nun cenazesi törenle Gülistan mezarlığına getirildi. Top arabasına alınan şehit Hakan Köroğlu’nun cenazesi, törenine katılan vatandaşlar tarafından tekbirler ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganı ile mezarlığa götürüldü. Şehit Köroğlu, burada dualarla Başmakçı Şehit Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Köroğlu’nun cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Burcu Köksal, Mehmet Taytak, çevre illerin milletvekilleri, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, askeri erken ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. (DHA)

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