Afyonkarahisar MXGP’ye hazır

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP Of Turkey) 2 ayağının yapılacağı Afyonkarahisar’da tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası’nın 2 ayağı için çalışmalar tamamlandı. Hazırlıklar için Afyonkarahisar’da bulunan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yurt dışından girişlerin başladığını kaydetti. Akülke, MXGP Of Turkey Şampiyonası’nın 4-5 Eylül’de, MXGP of Afyon 9. Yarışı Dünya Şampiyonası’nın ise 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Türkiye Motofest’in ise yarın kapılarını saat 13.00 itibarıyla açacağını belirten Akülke, “40’a yakın spor etkinliği, sportif faaliyetler, akşam festival konserleri, inanılmaz bir gün bizi bekliyor. Dünden itibaren yurt dışından takım tırlarımız, takımlar, lojistik tırları gelmeye başladı. Toplamda 26 tırımız bugün Afyonkarahisar’a ulaştı. Arka tarafta gördüğünüz festival alanında firmalar, kurumsal firmalar, etkinlik firmaları, hummalı çalışmalarına devam edecek. Yarın Avrupa’nın en büyük spor ve festival organizasyonu Afyonkarahisar ve Türkiye’de” dedi.

‘HEDEF 130 BİN, 140 BİN, 150 BİNLERDE’

İlk olarak 100 bin seyirci hedefiyle yola çıktıklarına dikkat çeken Akülke, “8 gün boyunca 100 bin sınırını aşacağız. Artık belki hedef 130 bin, 140 bin, 150 binlerde. İnşallah en iyisini gerçekleştireceğiz. Bu sene bir ilki başardık, aslında geldiğimiz günden beri hedeflediğimiz nokta burasıydı. Toplamda 150 sporcu bekliyoruz. İki erkekler branşında MX1 ve MX2 Dünya şampiyonalarımız olacak. Bunun yanı sıra Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda yine bir ilki yapacağız. 16 yaşında pırıl pırıl bir kızımız Dünya Motokros Şampiyonası’nda ilk defa Türkiye’yi ve Afyonkarahisar’ı temsil edecek. Bunun yanında Avrupa Şampiyonası da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Dolu dolu spor ekstrem organizasyonlar, festival organizasyonları, sanatçılar, toplamda 15 sanatçı, 50’ye yakın spor etkinliği sizleri bekliyor” diye konuştu.

Mahmut Nedim Akülke, ayrıca uluslararası standartlarda VIP Karavan Kamp Alanı’nda 25 alanın dolduğunu, ekstra 15 karavanlık bir yerin daha oluşturulduğunu, onların da dolacağını söyledi.

