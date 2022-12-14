Afyonkarahisar Kültür Derneği Başkanı Özerkan’dan Genel Müdür Ahmet Türköz’e ziyaret

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Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan, Genel Sekreter İbrahim Aydoğdu ile birlikte İçişleri Bakanlığı SivilToplumla İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz’ü makamında ziyaret etti.



Özerkan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Değerli genel müdürümüzün daveti üzerine uzun zamandır bizim de yapmayı düşündüğümüz bir ziyareti gerçekleştirdik. Kendilerine ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimiz bizim ufkumuzu daha da açacak. Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’deki en üst noktaı olan T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürümüz sayın Ahmet Türköz’e dernek çalışmalarımızla ilgili bilgiler sunduk.” diyerek ziyaretin çok verimli geçtiğini söyledi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Türköz de “Türkiye’de faaliyet gösteren tüm Sivil toplum kuruluşlarının bizim görev ve sorumluluğumuz içinde olması nedeniyle çok yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği’ninçalışmalarını çok yerinde ve başarılı buluyoruz. Ayrıca ziyaretiniz içinben teşekkür ederim. Bu kapı tüm sivil toplum kuruluşlarımıza bu güne kadaraçıktı, bundan sonra da hep açık olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

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