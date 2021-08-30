Afrin’e PKK/YPG’li teröristlerce füze saldırısı: 8 yaralı

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine cadde ve sokaklarda aşure ikram etti. Batıkent Karayalçın Meydanı’nda başlayan aşure ikramı sonrası Ata, Ragıp Tüzün, Şentepe, Karşıyaka, Gazi, Serhat, Varlık ve Demetevler mahallelerinde 10 binden fazla vatandaşa aşure dağıtıldı.