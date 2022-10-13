Afrin’de canlı bomba saldırısı önlendi

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ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesindeki Suriye Görev Gücü, patlamaya hazır 2 kilo 157 gram ağırlığındaki uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin’de patlamaya hazır 2 kilo 157 gram ağırlığındaki uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde, 1 adet 1,5 m infilaklı fitil, 1 adet F1 fünye grubu, 870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildi. Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise 1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi” denildi. (DHA)

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