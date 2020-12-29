Afrin dönüşü kazada hayatını kaybeden laborant, toprağa verildi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin Afrin kentinden dönerken, dün Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren laborant Durmuş Ayyıldız (38), İskenderun Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Afrin’den dün dönüş yapılan, Sağlık Bakanlığı’na ait personel aracı, Kırıkhan- Reyhanlı yolunda lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Afrin’e geçici olarak görevlendirilen laborant Durmuş Ayyıldız hayatını kaybederken, 12 sağlık çalışanı da yaralandı.

Durmuş Ayyıldız’ın cenazesi, bugün tören için İskenderun Devlet Hastanesi’ne getirildi. Törene Ayyıldız ailesi ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Veysel Yıldırım ile hastane personeli katıldı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayyıldız’ın cenazesi, törenin ardından götürüldüğü Karahüseyinli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan 12 sağlık çalışanının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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