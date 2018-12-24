Şu bilgileri ajans haberlerinden derledim:

Afrika kıtasında Kenya, Raunda, Uganda, Tanzanya, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde plastik poşet kullanımı yıllardır yasakmış.



Örneğin, Kenya’da plastik poşet üretenlere 4 yıla kadar hapis ve ağır para cezaları veriliyormuş. Bu poşetleri kullananlar da çeşitli cezalarla karşı karşıya kalıyormuş.



Ruanda’da da yıllar önce başlatılan plastik poşet yasağı titiz bir şekilde uygulanmaktaymış. Hem üreten hem kullanan hapis cezası alıyormuş. İthal ürünler üzerleri plastikle kaplı ise ancak bu kaplar çıkarıldıktan sonra ülkeye girebiliyormuş.

Biz ise yılbaşından itibaren marketlerde poşetin tanesini 25 kuruşa satarak çevreyi koruyacağımız yanılgısı içindeyiz.

Kesinlikle çözüme odaklı, etkili bir uygulama olamaz bu.

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Yapılacak şey son derece basit:

Kenya ve Raunda başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinde olduğu gibi plastik poşet üretimi ve kullanımı tümüyle yasaklanmalı, aksine davrananlara yine oralarda olduğu gibi hapis ve para cezaları uygulanmalı.

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Uluslararası çevre kuruluşlarının hazırlattığı şu bilimsel raporu görmezden gelemeyiz:

“Plastik poşetler karada 800 yıl, denizlerde 400 yıl boyunca kaybolmuyor. Milyonlarca deniz canlısı poşetler yüzünden ölüyor. Böyle devam ederse 2050 yılında denizlerde balıklardan çok poşet bulunacak.”

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Başta Çevre Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların plastik poşet sorununu yeniden masaya yatırmaları ve sözde değil özde bir çözüm bulmaları gerekiyor.

Hem de gecikmeden, hemen, şimdi!