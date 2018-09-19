Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenlediği ve 5 Afrika ülkesinin büyükelçisinin katıldığı “Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısı” yapıldı. Aso Başkanı Özdebir: “Türk Sanayicileri İçin Afrika Ekonomik Olarak Bir Fırsatlar Kıtasıdır”

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenlediği Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısı ASO Genel Merkezde yapıldı. Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır” vurgusu yaptı.





ASO Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçilerin katılımıyla gerçekleşen toplantının Türkiye’nin işbirliği açısından faydalı geçmesini dileyerek, “Türkiye, aramızda kadim bir dostluk ilişkisi olan Afrika kıtasına hiçbir zaman diğer batılı ülkelerin baktığı gibi bakmamıştır. Türk girişimcileri olarak, emperyalizm ve sömürgecilik kıskacından ancak 20’nci yüzyılda kurtulmayı başarmış olan Afrika ülkeleri ile olan ticaretimize, hep kazan kazan mantığı ile yaklaşmaktayız. Türk toplumu olarak her şeyden önce dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlara aynı bakış açısıyla yaklaşıyoruz, zaten bu bizim inancımızın gereği” dedi.

Başkan Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk sanayicileri için Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır. 1998 yılında Afrika Eylem Planının kabulüyle ülkemizin Afrika’ya yönelik ilgisi artmış; ticaret hacminin arttırılmasını teminen teşvikler ve yeni tedbirler uygulanmaya başlamıştır” diyen Özdebir, “Son 15 yılda Afrika ticarette yeni rotamız olmuştur. 2005 yılı ’Afrika Yılı’ ilan edilmiş, yeni büyükelçilikler ve ticaret müşavirlikleri açılmış, tüm kıtayı kapsayan zirveler düzenlenmiştir. Tüm bu faaliyetler neticesinde 2002’de Afrika’daki 12 ülkede büyükelçiliğimiz varken bugün 40’ın üzerine çıkmış, ticaret müşaviri sayımız 25’i geçmiştir” ifadesini kullandı.





Afrika çok önemli bir fırsattır







Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerdeki bu gelişmeler sayesinde Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin 16 yılda 6 kat artarak 20 milyar doları aştığını kaydeden Özdebir, “2023 hedefi 50 milyar dolardır. 2017 yılı itibari ile Afrika kıtasında Türk müteahhitlerin inşaat faaliyetleri 6 milyar doları geçmiştir. Son on yılda yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyüyen Afrika ülkeleri, potansiyel olarak inanılmaz boyutlardadır” şeklinde konuştu.



“Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu kanaatindeyim”







Özdebir, “Büyüme ile ortaya çıkan kentleşme ve modernizasyon, alt yapı ve üst yapı yatırımları için ülkemiz iş adamlarına da imkanlar sunmaktadır. Enerji alanında yeni gereksinimlerin ortaya çıkması, Türkiye gibi son dönemde enerjinin her alanında yatırım gerçekleştiren ülkemiz iş adamlarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu kanaatindeyim.

Hepinizin bildiği üzere ekonomik olarak zor günlerden geçmekteyiz. Geçmiş tecrübelerimiz bize göstermiştir ki; bu türden zor dönemlerde firmalarımız dış pazarlara yönelmekte ve bu şekilde performanslarını artırabilmektedirler. Türkiye iç pazarının büyük olmasından dolayı, pek çok firmamız iç talep daralmadıkça dış pazarlara ilgi göstermemektedir. Aslında bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün içinden geçmekte olduğumuz bu türbülans döneminde Türk sanayicisi, KOBİ’leri açısından Afrika çok önemli bir fırsattır, tüm firmalarımızın sonuna kadar bu fırsatları takip etmesi gerekmektedir.”

Türkiye Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde büyük mesafe kaydetti

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle iş birliğini arttırması ve kıtaya yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.

Sarıtoprak, “Yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika’ya Türkiye özel önem vermekte ve Afrika ülkeleri ile ikili ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Dünya üzerindeki toprakların yüzde 25’inin yani dörtte birinin yer aldığı Afrika 1,2 nüfusu ile sadece bizim için değil diğer dünya devletleri içinde özel önem verilen bir kıtadır.

Türkiye özellikle son on yıldır Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde büyük mesafe kaydetmiş, 10 yıl önce 12 olan büyükelçiliğimizi 41’e yükseltmiştir. Afrika’daki ülke sayısının 54 olduğu düşünülürse 41 ülkede büyükelçilik açmak oldukça önemlidir ve başarıdır. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilcilik binamızı yine bir Afrika ülkesi olan Somali’de inşa edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir.” dedi.

Toplantıda Tanzanya’nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo, Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Zambia’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Uganda Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Joseph Barigye ve Kenya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nathaniel Taama da birer sunum yaptı.

Ankara ASO Genel Merkezinde yapılanTürkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısına Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Tanzanya DEİK İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer, Uganda DEİK İş Konseyi Başkanı Ercan Ata ve çok sayıda misafir katıldı.