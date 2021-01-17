Afganistan’da 3 adet el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi

Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde uyuşturucu ile mücadele için bal arılarının kullanılabileceği önerisinde bulunan Ata Özer, bu projesi nedeniyle ...