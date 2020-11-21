Afganistan’da 23 adet roket saldırısı: 8 ölü

Afganistan, (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün sabah saatlerinde sivillerin yaşam alanlarına 23 roket saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kabil’de bugün 23 roket saldırısı gerçekleştirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, roket saldırılarında şimdiye kadar 8 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin yaralı olduğu açıklandı. Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği belirtti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, “Teröristler, roketleri küçük bir kamyonete yerleştirip şehrin içinde fırlattı. Aracın Kabil’e nasıl girdiğini anlamak için soruşturma başlatıldı” dedi.