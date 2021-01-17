Afganistan Dışişleri’nden, suikaste uğrayarak öldürülen 2 kadın hakim için kınama

Afganistan, (DHA) – Afganistan’ın başkenti Kâbil’de, Afganistan Yüksek Mahkemesi’nde görevli iki kadın hâkimin öldürüldüğü silahlı saldırı için Afganistan Dışişleri Bakanlığı, kınama açıklaması yaptı.

Kabil’de kimliği belirsiz kişilerce bugün kentin kuzeyinde işe gitmekte olan kadın hakimlerin bulunduğu araca ateş açıldı. Saldırıda iki kadın hakimin hayatını kaybettiği ve sürücünün de yaralandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, kadın yargıçların öldürülmesini son derece acı verici olarak nitelendirdi ve İslam ile Afgan kültürüne karşı bir eylem olduğunu açıkladı.