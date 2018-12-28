Affet gitsin…

Hem de öyle yüz binlerin değil milyonların başı dertte. Çözüm, alışkanlık oldu, aflarla geliyor.

Örneğin, sadece vergi yapılandırmaları için 5 milyon 950 bin kişi başvuruda bulunmuş. Yapılandırmaya mevzu olan tutar 70 milyar lira. Ödeniyor mu bu kadar vergi? 10 Aralık itibarıyla 13.4 milyar lirası tahsil edilmiş. Geri kalandan 32 milyar lirası şimdilik düzenli ödeniyormuş. Peki, en geriye kalan 24.6 milyar nerede? Maliye’nin avukatları hacizleri, icraları yağdırıyordur bugünlerde.

Bu konudaki sorunu artık niye yapılandırma değil, neden vergiler ödenemiyor da devlet böyle gecikme faizlerini silerek taksitlere bağlıyor, şeklinde değiştirmeliyiz. Sorun vatandaşın ödememe niyetinde mi yoksa ekonominin çarklarının dönmemesinden mi?

Diğer bir örnek imar konusunda. Birileri nedense bu konuda toplanan para ve başvuran sayısını önüne alıp gülücüklerle büyük bir başarıymış gibi övünüyor.

Rakamlara göre; 8 milyon 900 bin kişi, yaptığı, yaşadığı konutlarda, binalarda kaçak göçek işler yapmış, çatı katı çıkmış, oda eklemiş, belediyenin onayladığı inşaat projelerini delmiş. Af kapsamında bu kişilerden sağlanan gelir 7.5 milyar lirayı aşmış.

Bu düzenleme çıkarken yeminlerle kapsam dışı bırakılan İstanbul Boğazı şeridindeki yapılara da imar barışı getirildi. Şöyle hatırlayın villa alanlarındaki kaçak eklemeleri. Sonra “İstanbul’a yine ihanet ettik” demeyin.

Bunun neresi övünülecek konu? Bu kadar kişi herkesin gözü önünde başta imar ve belediye olmak üzere tüm mevzuata aykırı suç işlemiş ya da suç işlemesine göz yumulmuş. Ne mahkemeler, ne belediyeler baş edememiş, rantın kralı sağlanmış. Şimdi affedelim gitsinler. Ne ala memleket.

Diğer konu: köprü yaptırıyorsunuz, “bedelini üzerinden geçen araç sayısına göre ödeyeceğim”” diyorsunuz. Ama bir de bakıyorsunuz ki ne gelen var ne geçen. “Ödeyeceğim ceza harcayacağım mazottan az” diye diğer iki köprü tercih edilmiş, yaklaşık 330 bin araca ceza kesilmiş.

Sonuç, bunların da cezalarını sil gitsin. Ödeyenlere de geri verilsin. Kimse kalkıp demiyor ki “arkadaş, devlet hem bu ceza gelirlerinden oluyor hem de köprüden geçilmediği için oluşan araç farkını bütçeden ödüyoruz? Nasıl bir ceza affı bu?

Cevabı açık: seçimler geliyor, cezaları fişleri oya dönüşebilir.

MÜJDELİ HABER!

Tüm bu gelişmeler müjdeli haber diye veriliyor. En son olanı da tam içler açısı. Neymiş, gelecek yıl trafik cezaları yüzde 23 oranında artırılmayacakmış. Arkadaş, daha yeni iki ay olmadı en küçük trafik cezasındaki yüzde yüze varan artış.

Biz trafik cezalarının daha da ağırlaştırılmasından yanayız ama bunu Maliye’ye bütçe açığını kapatmak için adı koyulmamış vergi olarak değil, caydırıcı anlamda insanlarımızın can güvenliği için savunuyoruz.

Hatalı olan ödesin cezasını ama şimdi, trafik cezalarına artış yok kararının neresinden övünç duyuluyor, bunun neresi müjdeli haber, anlamak mümkün değil.

Soralım, artış yok diye gidip trafik suçu mu işleyelim? Memlekette vergisini primini zamanında ödeyen, helal değil diye evine, bahçesine çivi çakmayan, ışıklarda durup yayalara yol veren diğer insanlarımızın hakları, hukukları ne olacak?